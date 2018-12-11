Çaldıkları Güvercinlerle Yakalanan Zanlılar Tutuklandı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde çaldıkları güvercinle yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye
Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, ellerindeki çuvaldan şüphelendikleri E.O. (25) ve A.I'yı (22) durdurdu.
Çuvalda 26 adet güvercin olduğunu gören ekiplerce iki kişi polis merkezine götürüldü.
Yapılan araştırmada kuşların, M.S.G'ye (53) ait olduğu, kümesten çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Güvercinlerden 9'unun telef olduğu belirlendi. 17 güvercin sahibine teslim edildi.
11 Aralık 2018 Salı 17:31