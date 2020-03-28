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Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

OSMANİYE'de yol kenarında 14'ü telef olmuş, 15 büyükbaş hayvan bulundu.

28.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:21
Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

OSMANİYE'de yol kenarında 14'ü telef olmuş, 15 büyükbaş hayvan bulundu. Konya 'dan çalınan hayvanların, taşındıkları kamyonda boğuldukları belirlenirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyü Posta Yolu olarak bilinen bölgede yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Konya'da 15 büyükbaş hayvanın kamyonla çalındığını belirlendi. Ekipler, Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi.

İNEKLERİN HEPSİ GEBEYDİ

Jandarmanın haber verdiği hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, Konya'nın Ereğli ilçesinden Osmaniye'ye geldi. Gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının yaklaşık 11 kilometre yaya götürüldükten sonra 03.30 sıralarında bir kamyonete bindirildiğini, jandarmanın kamera kayıtlarını takibi sonucunda hayvanların bu bölgeye doğru getirildiğini öğrendiklerini söyledi.

Hayvanlarının canlı yakalandığını sanarak sevindiğini ama manzarayı görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Bu hayvanların hepsi gebeydi, hepsinin karnında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Aynı kişiler daha önce de hırsızlık olaylarına karışmışlar ve hırsızlık suçundan 6 ay yatıp çıkmışlar. Bu olayın sadece bir hırsızlık olayı olarak değerlendirilmemesini istiyoruz yetkililerden. Toplamda 30 can var burada ve onların hesabı sorulsun istiyoruz. Maddiyatından ziyade bu hayvanların bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüz, sonuçta can" dedi.

Telef olan hayvanlar, çağırılan iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü. Şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Jandarma, Konya, Güncel

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