Çaldıkları İnşaat Malzemelerini Satmaya Giderken Yakalandılar

Kaynak: AA

Kırşehir'de çaldıkları inşaat malzemelerini satmaya götüren 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde gece saatlerinde bazı ikamet ve kamu kuruluşlarına ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ankara ve Niğde plakalı 2 kamyonetle çaldıkları inşaat malzemelerini taşıdığını tespit etti.Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde plakaları kontrol eden ekipler, şüphelilerin kent merkezinde birkaç saat bekledikten sonra Kırıkkale istikametine yola çıktıklarını belirledi.Kamyonetleri takip eden polis ekipleri, Kaman yol kavşağında düzenledikleri operasyonla araçları durdurdu. Kamyonetlerdeki aramalarda, ikamet ve kamu kuruluşuna ait inşaat malzemeleri, jeneratör, demir çubuklar, matkap ve kablolar ele geçirildi.Kamyonet sürücüleri N.U. ve Ş.K. gözaltına alındı.Çaldıkları malzemeleri, Kırıkkale ve Ankara'da satacakları öğrenilen zanlılar, Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.N.U'nun daha önce 7 farklı hırsızlık suçuna karıştığı ve arandığı da tespit edildi.