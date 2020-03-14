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Çaldıkları kabloları samanlıkta sakladılar

Adana'nın Kozan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından telefon kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:11
Çaldıkları kabloları samanlıkta sakladılar
Adana 'nın Kozan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından telefon kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, kabloları samanlıkta sakladıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesinde jandarma ekiplerine bir kişinin kablo keserek hırsızlık yaptığı yönünde ihbar geldi. İhbarı hızla değerlendiren Jandarma ekipleri, olay yerine giderek samanlık içine saklanmış kilolarca kablo ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, samanlığa saklanmış kablolar ele geçirdi. 3 şüpheli, gözaltına alınarak ilçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan K.E., M.E. ve H.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa

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