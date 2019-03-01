Çaldıkları Kabloyu Eritmek İsteyen 2 Kişi Polise Yakalandı

Gaziantep
'te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Karacahmet Mahallesi Şehit Serdar Şakır Anadolu Lisesi
arka bahçesinde bulunan 2 kişi, çaldıkları kabloları eritmek için ateş yaktı. Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şahsın kaçtığı fark etti. Yaşanan kovalamacada yakalanan H.İ.Y. ve S.U, gözaltına alındı.
Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA