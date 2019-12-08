Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

İZMİR'in Bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kamyonu nakliyecilik yapıp para kazanmak için çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

?Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce, İzmir'in Bornova ilçesinden bir kamyonun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinde önlem aldı. 35 HSE 31 plakalı kamyon D-100 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyon ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

Çalınan kamyonun sahibine bulunduğu yönünde bilgi verildiği ifade edildi.