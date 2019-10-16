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Çaldıkları kasayı ormanlık alanda parçalamışlar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasından içerisinde para olan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

16.10.2019 12:14Çaldıkları kasayı ormanlık alanda parçalamışlar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik firmasından içerisinde para olan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi 1805 Sokak'taki lojistik firmasından içerisinde 22 bin bin 580 lira olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Olay yerinden kiralık otomobille Pelitli köyüne giden şüphelilerin, ormanlık alanda kasayı parçaladıkları tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler U.D. (25) A.E. (24) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Barış Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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