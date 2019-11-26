Haberler » Güncel » Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler - Haber

Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler

Edirne'de bir ağıldan çalınan ve oto yıkamacıda parçalandığı iddiasıyla başlatılan koyun hırsızlığıyla soruşturmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

26.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:59Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler
'de bir ağıldan çalınan ve oto yıkamacıda parçalandığı iddiasıyla başlatılan koyun hırsızlığıyla soruşturmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Ali Osman Ökcün ve Güngör Temel, jandarmaya giderek Süloğlu ilçesine bağlı Taşlısekban köyündeki ağıllarından 10 koyunun çalındığını söyledi.
Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonunda, çalınan koyunların Edirne Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanında parçalandığı bilgisine ulaştı.
Belirtilen adrese baskın yapan JASAT ekipleri, oto yıkamacıda parçalanmış et ve kemikler buldu.
Yapılan araştırma sonucu 3 koyunun kesildiği belirlenirken geri kalan 7 koyunun merkeze bağlı Avarız köyünde bir besiciye satıldığı tespit edildi.
Jandarma 7 koyunu bularak Ökcün ve Temel'e teslim etti.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan G.M, M.Y. ve G.A. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Ali Osman, Jandarma, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli sürüyor
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:58 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Osman Demirdöğen Açıklaması
14:54 Gelecek nesiller "eğitim tırı"yla eğitiliyor
14:53 Safranbolu'da temizlik çalışması
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:50 Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:31 Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi
14:30 Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
26.11.2019 15:00:17