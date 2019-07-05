05.07.2019 00:02
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Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı

Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri ahırdan 10 koyunu çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarmanın soruşturması sonucu yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri ahırdan 10 koyunu çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarmanın soruşturması sonucu yakalandı. 3 koyunu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocalar Mahallesi'nde meydana geldi. ahırındaki 10 koyunun çalındığını fark eden Cuma Gönen (40), jandarmaha haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde hayvanların M.E.O. (17), H.E. (17), Y.E. (42) ve Y.M. (18) tarafından çalındığını tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, H.E. adresinde bulunamadı. Yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan koyunlardan 7'si de ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 3 koyunu hayvan pazarında 3 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. 7 koyununu teslim alan Cuma Gönen ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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