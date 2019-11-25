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Çaldıkları koyunlarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde çaldıkları koyunlarla birlikte yakalanan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:26Çaldıkları koyunlarla yakalanan şüpheliler tutuklandı
'nın ilçesinde çaldıkları koyunlarla birlikte yakalanan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çumra İlçe Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mahallesi/nde yol kontrol noktasında durdurulan Karaman plakalı bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde 13 koyun olduğunu gören jandarma ekipleri, sürücü ile araçta bulunan 4 kişinin şüpheli tavır ve hareketler sergilemesi üzerine hayvanların küpe numaralarından araştırma yaptı. Hayvanların Karkın Mahallesi'nde yaşayan sahibine ulaşan jandarma, yapılan sayımda 58 koyunun eksik olduğu bilgisi üzerine şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden M.U'nun (46) merkez Karatay ilçesindeki evinde de 25 küçükbaş hayvan bulundu. Adliyeye sevk edilen M.U., H.E. (33) ve Ü.Y. (33) tutuklanırken, Y.K. (46) ve K.K. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen koyunlar ise sahibine teslim edildi. - KONYA

Jandarma, Karkın, Konya, Çumra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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