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Çaldıkları malzemeyi internet sitesinden satanlar serbest bırakıldı

Samsun'da yazlık evlerden çaldıkları malzemeleri internet sitesi üzerinden satışa sundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:46
Çaldıkları malzemeyi internet sitesinden satanlar serbest bırakıldı
Samsun 'da yazlık evlerden çaldıkları malzemeleri internet sitesi üzerinden satışa sundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak araştırma ve bir sanal alışveriş sitesinde yaptıkları takipte Y.K. isimli şahıs adına açılmış olan hesapta yazlık evlerden çalınmış olan malzemelerin satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri Y.K. ile bağlantılı ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çalıntı malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K. ve O.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.K. ve O.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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