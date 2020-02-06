Haberler » 3. Sayfa » Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar - Haberler

Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

Adıyaman'da, 2 şahıs, çaldıkları motosikleti bir başkasına satmak istedikleri esnada polis ekiplerince yakalandı.

06.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:37Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

'da, 2 şahıs, çaldıkları motosikleti bir başkasına satmak istedikleri esnada polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Sait Sağlam'a, ait plakasız motosiklet P.K., ve Ö.M., isimli şahıslar tarafından çalındı. Her yerde motosiklet ile şahısları arayan polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Mahallesinde P.K., ve Ö.M., isimli kişilerin çaldıkları motosikleti satmaya çalıştıkları tespit edildi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri her iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklette ise el konuldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN


Adıyaman, Fatih, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:49:17