Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinden motosiklet çalıp, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden de madeni paraları alan A.A. (20) ve K.D. (17), emniyet bekçileri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinden motosiklet çalıp, akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden de madeni paraları alan A.A. (20) ve K.D. (17), emniyet bekçileri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
İzmit Turan Güneş Caddesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevinde bulunan bekçiler, motosikletli 2 kişiyi şüphelenerek durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 2 kişi, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.A. ve K.D.'nin, motosikleti Kandıra'dan çaldıkları belirlenirken, üzerlerinde 56 adet 1 TL bulundu. Zanlıların madeni paraları cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümünden çaldıkları belirlendi. A.A. ve K.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
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