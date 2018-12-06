Çaldıkları Motosikletleri Sosyal Alışveriş Sitelerinde Satan Zanlılar Tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:57



06 Aralık 2018 Perşembe 15:57

MANİSA (İHA) – Manisa'da farklı tarihlerde çaldıkları motosikletleri çevre il ve ilçelerde sosyal paylaşım ve alışveriş sitelerinde satan 5 kişilik şebeke, polis ve jandarmanın ortaklaşa operasyonuyla yakalanırken, şahıslardan 5'i de tutuklandı.Son zamanlarda Manisa il genelinde çalınan motosikletlerin motor ve şase numaralarını kazıyarak, sosyal paylaşım ve alışveriş sitelerinden çevre il ve ilçelerde satıldığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 20'den fazla hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şahısı takibe alan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla, S.Ç., C.Ç., S.P., Y.K. ve S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan 11 motosiklet de sahiplerine teslim edildi. - MANİSA