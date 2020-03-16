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Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi

Konya'da otomobil çaldıktan sonra kaza yapıp kaçan iki hırsızı, aracın içerisinde unuttukları telefon ele verdi. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı suçlular, cezaevine gönderildi.

16.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:10

Konya 'nın Seydişehir ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, kaza yaptıkları aracın içerisinde telefon unutunca yakayı ele verdi.

ÇALDIKLARI ARACI KAZA YAPINCA TERK ETTİLER

13 Mart Cuma gecesi Kızılcalar Mahallesi'nden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobil çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Seydişehir - Konya yolu üzerinde plakası bulunmayan bir araç, kaza yapmış ve terk edilmiş halde bulundu.

HIRSIZLARI, DÜŞÜRDÜKLERİ TELEFON YAKALATTI

Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada araçta bir cep telefonu bulmaları üzerine telefonun sahibi M.F.G.'ye ulaştı. Yapılan araştırma sonucunda aracı çaldıkları iddia edilen M.F.G. ve R.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

UNUTKAN HIRSIZLAR, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.T. ve M.F.G. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Suçlular, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

Etiketler : Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel

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