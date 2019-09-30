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Çaldıkları otomobili, 'arızalıdır' notu yazıp terk ettiler

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde perşembe günü Samet Yavuz'a ait otomobili çalan şüpheliler, aracı boş bir arazide terk ederek üzerine 'Arızalıdır, kısa süre içerisinde alınacaktır' notu bıraktı.

30.09.2019 13:56Çaldıkları otomobili, 'arızalıdır' notu yazıp terk ettiler
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde perşembe günü Samet Yavuz'a ait otomobili çalan şüpheliler, aracı boş bir arazide terk ederek üzerine 'Arızalıdır, kısa süre içerisinde alınacaktır' notu bıraktı. Polis ekipleri tarafından bulunan otomobilin sahibi ise hırsızların bıraktığı not karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe gecesi meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Samet Yavuz 16 HA 444 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Civardaki güvenlik kameralarını takibe alan polis, otomobilin kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını tespit ederek soruşturma başlattı.
'ARIZALIDIR' YAZILI NOT BIRAKMIŞLAR
Geçtiğimiz gece Osmangazi ileçesi Panayır Mahallesi'ne devriye gezen polis ekipleri, boş bir arazide park halinde olan, plakasız bir otomobilden şüphelendi. Otomobilin yanına giden ekipler üzerinde 'Arızalıdır, kısa bir süre içerisinde alınacaktır' yazılı notu gördü. Otomobilin motor numarasını sorgulayan ekipler, aracın Samet Yavuz'a ait çalınan otomobil olduğunu tespit etti. Dikkat çekmemek için 'Arızalıdır' yazılı not bırakan hırsızlık şüphelilerinin, otomobilin ses sistemi, tekerlekleri ve plaklarını söktükleri belirlendi. Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.


- Bursa

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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