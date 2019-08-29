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Çaldıkları otomobili sahibine satmaya çalışan 3 suç makinesi serbest bırakıldı

KOCAELİ (İHA) – Ankara'dan kiraladıkları 70 bin TL değerindeki otomobili sahibine 12 bin TL'ye satmak isterken alıcı kılığındaki polislere yakalanan ve çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.08.2019 17:00 Çaldıkları otomobili sahibine satmaya çalışan 3 suç makinesi serbest bırakıldı
KOCAELİ (İHA) – Ankara'dan kiraladıkları 70 bin TL değerindeki otomobili sahibine 12 bin TL'ye satmak isterken alıcı kılığındaki polislere yakalanan ve çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos günü Ankara'da N.K. adlı şahsın şirketinden 70 bin TL değerindeki otomobili kiralayan 3 şahıs, aracın GPS sistemini sökerek kayıplara karıştı. Aracından haber alamayan N.K. yaptığı araştırma sonucu, şahısların otomobille birlikte Kocaeli'de olduğunu tespit etti. Şahıslarla iletişime geçen N.K., şahıslardan, sahibi olduğu aracı 12 bin TL'ye kendisine satabileceklerini söylemesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şahısların aracı İzmit'te bir AVM'nin otoparkında beklettiklerini tespit etti. Şüphelilerle yeniden görüşen N.K., aracını satın alacağını söyleyerek alıcı kılığına giren polislerle birlikte AVM otoparkına gitti. Otoparkta bekleyen alıcı kılığındaki polis ekipleri, çalınan aracın yanına gelen M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç.'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 şahıs, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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