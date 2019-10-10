Çaldıkları otomobille hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobille, başka araçtan hırsızlık yapan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin E.K., A.K. olduğunu saptadı. İki şüphelinin çaldıkları otomobille başka bir araçtan hırsızlık yaptığı ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Polis, E.K. ve A.K.'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

?Şüphelilerin araçtan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.