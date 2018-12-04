Çaldıkları Otomobilleri Parçalarken Yakalandılar

04 Aralık 2018 Salı 16:48



04 Aralık 2018 Salı 16:48

GAZİANTEP'te, çaldıkları otomobilleri satmak için parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği saptanan 5 kişinin otomobilleri çaldığını ve ardından parçalayarak sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 5 şüpheliyi çalıntı otomobilleri parçalarken suçüstü yakaladı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Polisler tarafından ele geçirilen çalıntı araçlar ve parçaları ise sahiplerine teslim edildi. - Gaziantep