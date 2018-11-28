Çaldıkları Parayla Hayvan Almışlar

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:35

Denizli'nin Çal ilçesinde spiralle kestikleri çelik kasadan 200 bin lira çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki hafta önce İsabey Mahallesi'nde mandıracılık üzerine faaliyet gösteren bir iş yerindeki çelik kasanın gece saatlerinde spiralle kesilerek içinde bulunan 200 bin lira paranın çalınması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.Yapılan araştırma sonucu olayı N.C, A.Ç. ve F.C'nin gerçekleştirdiklerini tespit eden jandarma, zanlıları gözaltına aldı.Şüphelilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları 2 levye, 3 tornavida, 5 çift eldiven, 3 spiral demir kesme aleti, 2 sırt çantası, 2 matkap, 5 cep telefonu, kurusıkı tabanca, fişek, 5 bin 100 lira para ve hırsızlık sonucu elde ettikleri paranın bir kısmı ile satın aldıkları 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adlı makamlarca tutuklandı.