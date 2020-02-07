Çaldıkları parayla yatırım yapmışlar

ANTALYA'da iş insanı İ.S.'nin ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları iddia edilen, 2'si kadın, 7 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlıktan elde ettikleri parayla ev, araba aldıkları ve arsa yatırımı yaptıkları belirlendi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvuran iş insanı İ.S., ev ve iş yerindeki 2 çelik kasadan toplamda 2 milyon 350 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde İ.S.'nin arkadaşı B.Y.A'nın şüpheli olduğunu tespit etti. Operasyonu genişleten polis, teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen S.G., E.S., F.Ç., T.T., K.K. ve G.G.'yi gözaltına aldı.

Çetenin liderinin S.G. olduğu ve hırsızlıktan elde edilen 2 milyon 350 bin lirayı iş bölümüne göre pay ettikleri ortaya çıktı. Çaldıkları parayla ev, araba aldıkları ve arsa yatırımı yaptıkları belirlenen şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber: ANKARA, -