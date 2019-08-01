Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çaldıkları rögar kapaklarını satamadan yakalandılar

Denizli'nin Honaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

01.08.2019 18:52 Çaldıkları rögar kapaklarını satamadan yakalandılar
Denizli'nin Honaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların toplamda çaldıkları malzemelerin değerinin 10 bin TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. (24) ve Celal E. (26) isimli şahıslar Honaz ilçesindeki bir kooperatiften rögar kapakları çaldı. Şahıslar ardından bölgeden ayrıldı. Kendilerini takip eden jandarmadan habersiz bir şekilde kent merkezine doğru ilerleyen şahıslar ekipler tarafından kullandıkları araç ile Sevindik Mahallesi'nde durduruldu. Şahısların son bir yıl içinde bölgeden yaklaşık 10 bin TL değerinde rögar çaldıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Celal E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İbrahim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:28   Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor
23:26   Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti
23:19   Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı
23:08   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:39   Yunus Emre'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
22:37   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:37   Düşük kurlu dolar vaadiyle dolandırıcılık şebekesi çökertildi