02 Aralık 2018, 17:54
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Çaldıkları Rögar Kapaklarını Satmak İsterken Yakalandılar

Çaldıkları rögar kapaklarını satmak isterken yakalandılarMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Adana ve Manisa'dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını hurdacıya satmak isteyen 2 kişi Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çaldıkları rögar kapaklarını satmak isterken yakalandılar

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Adana ve Manisa'dan çaldıkları 106 adet rögar kapağını hurdacıya satmak isteyen 2 kişi Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Adana ve Manisa'da cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını çalan 2 hırsız, rögar kapaklarını Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan Manisa Hurdacılar Sitesi'nde satmak isterken İl Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler A.D. ve A.C.'nin Manisa Hurdacılar Sitesinde 106 rögar kapağını satmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılar A.D. ve A.C. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma,Adana,Şehzadeler,Manisa
02 Aralık 2018 Pazar 17:54



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