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Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar

Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar
'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Cabi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 1 tablet, 1 şarj cihazı, bir miktar para ve 1 bileklik ele geçirildi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada malzemelerin aynı mahallede bir evden çalındığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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