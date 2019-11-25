Haberler » 3. Sayfa » Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler - Haber

Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler

Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdülerİSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahısların daha önce bir ikametten televizyon hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi.

25.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:53
Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler
İSTANBUL - 'ta polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahısların daha önce bir ikametten televizyon hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi. Öte yandan şahısların televizyonu çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven timleri, İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde şüphe üzerine iki şahısı durdurmak istedi. Önce kaçan daha sonra yakalanan şahısların kimlik kontrolünde Meltem G. Harun G. olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan sorgulamasında Hakan G.'nin "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan aranıyor olduğu, ayrıca bir adresten televizyon çalınması suretiyle meydana gelen "İkametten Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi.
Diğer taraftan şahısların üst aramasında Meltem G.'nin üzerinden tornavida ve çok sayıda anahtar ele geçirildiği belirtildi. İşlemlerim ardından adliyeye sevk edilen Meltem G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Harun G.'nin ise tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi.
Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler

Esenyurt, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:02 "Bizim hastamızı neden erken almadın?" dedi, doktoru darp etti
17:57 Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
17:55 Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
17:47 Eşi tarafından 14 yarinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
17:41 Nevşehir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
07:52 Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
25.11.2019 18:13:27