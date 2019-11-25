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Çaldıkları televizyonu kollarının arasında böyle götürdü

Esenyurt'ta polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahısların daha önce bir ikametten televizyon hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi.

25.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:41Çaldıkları televizyonu kollarının arasında böyle götürdü
'ta polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahısların daha önce bir ikametten televizyon hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi. Öte yandan şahısların televizyonu çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven timleri, İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde şüphe üzerine iki şahısı durdurmak istedi. Önce kaçan daha sonra yakalanan şahısların kimlik kontrolünde Meltem G. (21) Harun G. (19) olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan sorgulamasında Hakan G.'nin "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan aranıyor olduğu, ayrıca bir adresten televizyon çalınması suretiyle meydana gelen "İkametten Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan şahısların üst aramasında Meltem G.'nin üzerinden tornavida ve çok sayıda anahtar ele geçirildiği belirtildi. İşlemlerim ardından adliyeye sevk edilen Meltem G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Harun G.'nin ise tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İnönü mahallesi, Esenyurt, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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