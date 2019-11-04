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Çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar

İSTANBUL'da kiralık araçlarıyla iki günde 4 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi çaldıkları elektronik eşyaları satmak üzereyken yakalandı.

04.11.2019 15:41
İSTANBUL'da kiralık araçlarıyla iki günde 4 ayrı eve girerek hırsızlık yapan 5 kişi çaldıkları elektronik eşyaları satmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin apartmandan kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Üsküdar'da, Ataşehir'de 25 Ekim ve 26 Ekim tarihlerinde peş peşe hırsızlık olayları meydana geldi. Şüphelilerin kiraladıkları araçla iki gün içerisinde 4 ayrı evden 7 cep telefonu, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve 670 lira çaldıkları öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. GPS sistemi aracılığıyla şüphelilerin kullandığı aracı takip eden polis ekipleri, aracın Aksaray'a gittiğini tespit etti. Ardından ekipler bölgeyi kontrol altına aldı. Polis, şüpheliler elektronik eşyaları satmak üzereyken suçüstünde yakaladı.
Şubede sorgulanan Mehmet Ö.(19)?un 7, Mehmet S.(20)?nin 17, Sebahattin Ş.(20) ve İbrahim K.(23)?nın 15, Adem Ö.(19)'nün 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar

Ataşehir, Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA


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