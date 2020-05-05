Haber, Son Dakika, Haberler

Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak

Van'ın Çaldıran Belediyesi, 40'a yakın aracı için bakım atölyesi kurma kararı alarak tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak
05.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:27
Van'ın Çaldıran Belediyesi, 40'a yakın aracı için bakım atölyesi kurma kararı alarak tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli hizmetlerde çalıştırılan yaklaşık 40 aracın bakım ve onarımı için atölye kurulması kararlaştırıldı. Belediyenin her türlü tamir, bakım ve onarım işlerini kurulacak olan atölyede yapılacağını ve böylelikle büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Çaldıran Belediyesi olarak her yerden hizmet üretmenin çabasındayız. Belediyemize ait yaklaşık 40 aracımızın genel bakımının yapılması için bakım ve onarım atölyesi kuramaya karar verdik. Bu konuda şoförlerimiz ve iş makineleri operatörlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. İlçemiz Van iline 110 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Arızalanan araçlarımızı Van iline götürmek bizlere ciddi anlamda yük olmaktaydı. Belediyemiz bünyesinde kurulacak araç bakım ve onarım atölyesinin kurulması ile belediyemizin bütçesine de ciddi anlamda tasarruf etmiş olacağız. Açılacak atölyemizde oto elektrik, araç tamir ve lastik gibi çeşitli alanlarda hizmetler verilecek. Çalışmalarımızı sürdürürken belediyemizin kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Pek çok faaliyeti kendi bünyemizde çözerek, kaynaklarımızı büyük yatırımlara kanalize etmemize olanak sağlıyoruz. Amacımız en uygun fiyata en kaliteli hizmeti halkımıza sunmaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Çaldıran, Van, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Haberler››Güncel››Çaldıran Belediyesi araçlarının bakımını yaparak tasarruf sağlayacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler