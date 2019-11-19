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Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından personellerine yönelik işaret dili kursu açıldı.

19.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:29Çaldıran Belediyesi personeline işaret dili kursu
Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından personellerine yönelik işaret dili kursu açıldı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı ile Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa işaret dili kursu açtı. Toplamda 120 saat sürecek işaret dili kursunu tamamlayan personele sertifika verileceğini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediyeye gelen işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Ensari, "Belediyemizde çalışan personellerimiz için işaret dili kursu başlattık. 120 saat sürecek işaret dili kursumuzun sonunda personellerimize sertifikaları verilecek. Amacımız, belediyemize gelen işitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek dertlerine derman olabilmektir. Belediyemizin hizmetleri herkesimden halkımıza yapılıyor, buna engelli kardeşlerimiz de dahildir" dedi. - VAN

Güncel

Kaynak: İHA

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