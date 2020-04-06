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Çaldıran Belediyesinden 'Haydi Hayalini Çiz' etkinliği

Van'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik 'Haydi Hayalini Çiz' etkinliği başlattı.

06.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:59
Çaldıran Belediyesinden 'Haydi Hayalini Çiz' etkinliği
Van 'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik 'Haydi Hayalini Çiz' etkinliği başlattı.

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, evlerinde kalarak zamanlarını geçiren minik öğrencilerin hayallerini resimlere aktararak yeteneklerini sergilemeleri için çalışma başlattı. Evlerinde geçirdikleri boş zamanlarında hayallerini resimlere aktaracak olan minik öğrenciler, belediyenin oluşturduğu komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmaları halinde ödüllendirilecek. Amaçlarının bu zor süreçte minik örencilerin yanında bulunmak ve boş zamanlarında sıkılmalarının önüne geçmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs salgınının önlenmesi açısından okullarımızda eğitimlere ara verildi. Uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin evlerinde sıkılmamaları için böyle bir uygulama başlattık. Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu etkinlik kapsamında çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz. Bu kapsamda minik öğrencilerimizin hayallerini çizmesini ve kağıda dökmesini istiyoruz. Akabinde tarafımıza gönderilmesini istediğimiz yazım ve çizimler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Çocuklarımızın çizim ve yazımları, hayatlarında bir şeyleri üretme kabiliyetini geliştirmeyi bilmeleri açısında da verimli olacaktır. Öğrencilerimizin hayal güçlerini aktaracakları görseller, oluşturacağımız kurul tarafından değerlendirilerek başarılı olanlara ödüller verilecektir. Evlerinde kalarak zamanlarını geçiren ve maddi durumu iyi olmayan çocuklarımıza kırtasiye ve kitap yardımında bulunmayı planlıyoruz. Evde kal çağrısı kapsamında hayallerini yazıp ve çizen minik öğrencilerimizin görsellerini belediyemizin 0 539552 6901 numaralı WhatsApp hattına atmaları ile değerlendiremeye alınacağını belirtmek istiyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel
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