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Çaldıran belediyesinden örnek davranış

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Korona virüs kapsamında 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya konulduğu andan itibaren ihtiyaç duyan ailelere ücretsiz 3 bin ekmek dağıttı.

11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Çaldıran belediyesinden örnek davranış
Van 'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, Korona virüs kapsamında 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya konulduğu andan itibaren ihtiyaç duyan ailelere ücretsiz 3 bin ekmek dağıttı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Korona virüs salgınının yayılmasını önlenmesi kapsamında Van'ın da içerisinde bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta dün gece 00.00 itibarı ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ilk günde Çaldıran Belediyesi tarafından ihtiyacı bulunan vatandaşların ekmeğini karşılıyor. Çaldıran Belediyesi'nin kendi fırınında ürettiği 3 bin ekmeği sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtımına başlandı. Belediyeye ait acil WhatsApp hattından kendilerine ulaşan vatandaşların anında ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Çaldıran Belediye Başkanı şefik Ensari, "Tüm dünyada ve ülkemiz de binlerce insanın ölümüne sebep olan Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında Van'ı da kapsayan 30 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ilçemizde de sokağa çıkma yasağına uyulmaktadır. Halkımızın sokağa çıkamaması ile birlikte ekmek ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik. İlçemiz de fırınların olması ile birlikte belediyemize ait halk ekmek fırınında üretilen 3 bin adet ekmeği üreterek ihtiyacı olan ailelerimize ücretsiz veriyoruz. Belediyemiz zabıta müdürlüğü ekipleri mahalleleri, sokakları tek tek dolaşarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tek tek karşılanmaktadır. Bu zor süreci halkımızla el ele vererek atlatmayı başaracağız. Halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için 7/24 hizmet veren belediyemizin 0 539 552 6901 acil WhatsApp hattından bizlere ulaşmaları durumunda gerekli her türlü hizmeti anında yapacağız. Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek dağıtımımız devam edecektir" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlerinden çıkamayarak ihtiyaçları karşılanan mahalle sakinleri, yetkililere teşekkür ederek temel gıda ihtiyacı olan ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Van, Yaşam
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