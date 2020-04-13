Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Van'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı insan etkileşiminin azalması sebebiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Van 'ın Çaldıran Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı insan etkileşiminin azalması sebebiyle zor durumda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsü önleme planını başarılı bir şekilde uygulayan ve ilk günden bugüne titizlikle çalışmalarını sürdüren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Ensari'nin talimatlarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda askeri birliklerden ve değişik bölgelerden toplanan yemek atıkları, sokak hayvanları için belirlenen alanlara bırakıldı. Sokak hayvanlarının da can taşıdığını ve beslenmeleri gerektiğini belirten Başkan Ensari, "Korona virüs salgınını önlemeye yönelik ekiplerimiz hız kesmeksizin çalışmalarına aralıksız devem ediyor. Bu süreçte insanlarla teması kesilen ve beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarımızı korumaya yönelik ilk günden bugüne çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olması sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması bulunan vatandaşlarımıza hizmet götürürken diğer yandan sokak hayvanlarına da askeri birliklerimizden temin ettiğimiz yemek atıkları ve belediyemizin imkanları doğrultusunda temin ettiğimiz yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hayvanlar da can taşıyor ve aç kalmaması gerekir. Bu süreçteki çalışmalarımız aralıksız devem edecektir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Şanlıurfa'da maske dağıtımı sürüyor - Haber 16:26: FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü - Haber 16:26: Paskalya yumurtası sosyal mesafeyi unutturdu - Haber 16:26: Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı - Haber 16:26: 11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler