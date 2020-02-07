Haberler » Güncel » Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu - Haber

Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro kursu projesini başlatıyor.

07.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:36Çaldıran Belediyesinden tiyatro kursu
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçedeki gençlere ve öğrencilere yönelik tiyatro kursu projesini başlatıyor.
Kurslara katılmak isteyenlerin şubat ayı sonuna kadar başvuru yapabileceği kursta, katılımcılara tiyatro oyuncusu, koreografi, müzik ve dans eğitmenlerinden oluşan 5 kişilik ekip tarafından eğitimler verilecek.
Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirtti.
İlçede sosyal etkinliklerin artmasını sağlamak istediklerini dile getiren Ensari, "Bu amaçla kurslarının yanında tiyatro eğitim kursları da başlattık. Tiyatro, koreografi ve dans hocalarından oluşan beş kişilik ekiple açılacak kurslarda bir ay boyunca eğitim verilecek. Katılımcılar, kursun ardından alacakları sertifikalarla ilçemizdeki okullarda sahne alarak tiyatro gösterilerini sunabilecekler. Gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Çaldıran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:19:47