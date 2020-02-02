Haberler » 3. Sayfa » Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda Çaldıran ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

02.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:19Çaldıran'da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda ilçesinde 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:44:01