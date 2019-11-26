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Çaldıran'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' semineri

Van'ın Çaldıran ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' konulu bir seminer düzenlendi.

26.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:15Çaldıran'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' semineri
'ın ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' konulu bir seminer düzenlendi.

AK Parti Çaldıran İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Kadın Kolları ve Kardelen Kadın Aile Derneği Başkanı Filiz Çınarbay, kadınlar olarak hayatın yarısı olduklarını belirterek, "Aile; sevgi ve saygıyla tam olur. Sıfır tolerans ilkesiyle başta kadına yapılan şiddet olmak üzere her türlü şiddetle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Kadına şiddet turuncu çizgimiz olmalıdır" dedi.

Daha sonra Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birimi Sorumlusu Erkan Bayram tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün tarihsel süreci ve kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Türkiye'de ve dünyada kadına şiddetle ilgili son yıllarda yaşanan gelişmeler nelerdir? Şiddetin toplumsal etkileri' konularında bilgiler verildi.

Avukat İlknur Yağız ise; "En önemli sorunlarımızdan biri olan kadına yönelik şiddete ilişkin olarak; şiddet nedir? Şiddetin çeşitleri nelerdir? Bunlar hayatımıza ne şekilde yansıyarak karşımıza çıkmaktadır? Aile içi şiddet vakalarında hukuksal düzenlemeler nelerdir ve alınacak tedbirler ile kanuni haklarımız nelerdir?" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - VAN

Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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