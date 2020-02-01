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Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

01.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:01Çaldıran'da 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Van İl Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ahır içerisinde gizlenmiş farklı markalarda 28 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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