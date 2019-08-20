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Çaldıran'da 3 bin 600 bağ ot yandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 bin 600 bağ ot yanarak kül oldu.

20.08.2019 16:21 Çaldıran'da 3 bin 600 bağ ot yandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 bin 600 bağ ot yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saat 19.00 sularında Aşağı Çanak Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 3 bin 600 bağ ot alev aldı. Osman Şahin'in kışın hayvanlarına yedirmek için aldığı 28 bin lira değerindeki ot yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de bölgede görev alarak çalışmalara destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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