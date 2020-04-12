Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

12.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:58
Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van 'ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ne İran üzerinden yasa dışı yollarla kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mahalle yakınında yaptıkları arazi arama-tarama faaliyetinde, 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.?


Kaynak: DHA

Etiketler: Çaldıran, İran, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi Haberler
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Çaldıran'da 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:14: Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber