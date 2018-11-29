Çaldıran'da "Cinsel İstismar" Semineri

Çaldıran
ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından öğretmenlere "Cinsel İstismar" semineri verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Çaldıran Anadolu Lisesi
'nde rehber ve sınıf öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.
Seminerde Sosyolog Erkan Bayram, "cinsel istismar, cinsel istismar şüphesine neden olabilecek ipuçları nelerdir, istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir, istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler" konularında bilgiler aktardı.
Konuşmaları ardından seminer, karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.
29 Kasım 2018 Perşembe 10:56