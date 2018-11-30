Çaldıran'da Cinsel İstismar Semineri

Van
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çaldıran
Sosyal Hizmet Merkezinde ilkokul sınıf öğretmenleri ile rehber öğretmenlere "cinsel istismar" eğitimi verildi.
Çaldıran Anadolu Lisesi
Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimi Sosyolog Erkan Bayram verdi.
Eğitimde, Cinsel istismar nedir, cinsel istismar şüphesine neden olabilecek ipuçları nelerdir, istismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir, istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir, istismarın uzun dönem etkileri nelerdir konuları anlatıldı.
Seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.
Van,Çaldıran