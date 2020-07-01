Çaldıran'da dilenci operasyonu

Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il dışından geldikleri tespit edilen dilencilere karşı denetim gerçekleştirildi.

Çaldıran'da dilenci operasyonu
01.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:55
Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il dışından geldikleri tespit edilen dilencilere karşı denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde çarşı merkezindeki Azerbaycan Caddesi'nde dilendikleri tespit edilen Suriye uyruklu bir erkek dilenci ile birlikte çocuk yaşta olduğu tespit edilen oğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerin üzerinden yapılan aramada tespit edilen 55 lira nakit para tespit edildi. Bulunan nakit para sayılarak kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Çaldıran'ın transit yol üzerinde bulunduğunu ve bu nedenle çok sayıda dilencinin olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz D-975 uluslar arası yol üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle il dışından gelen ve ilçemizde insanların duygularını istismar ederek dilenci sayısı her geçen gün artmaktadır. Emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz ekiplerinin ortak yürüttükleri denetimleri arttırdık. İnsanlarımızın duygularını istismar etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza devletimiz gerekli yardımları yapmaktadır. Haksız kazanç elde edenlerin takipçisi olacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Zabıta, Van, 3. Sayfa, Haber
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