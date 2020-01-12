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Çaldıran'da hayat durdu

Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden olan Van'ın Çaldıran ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi.

12.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:17Çaldıran'da hayat durdu
Doğu Anadolu Bölgesi yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, 'nin en soğuk ilçelerinden olan 'ın ilçesinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Çaldıran ilçesinde yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Çaldıran'da ağaçlar kırağı, cami minareleri ve dereler ise buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi

Türkiye'de şu ana kadar en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran, bu yıl da çetin soğuklarla mücadele ediyor. İlçede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar, sular ve çatılar buz kesti. Meteoroloji yetkilileri, soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi. - VAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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