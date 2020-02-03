Haberler » Güncel » Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları - Haber

Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları

Van'ın Çaldıran ilçesinde geçen hafta etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

03.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:14Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları
'ın ilçesinde geçen hafta etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezinde yolların açık tutulması için çaba gösteren belediye karla mücadele ekipleri okulların bahçesindeki karları da temizleyerek yaşam alanlarının dışına taşıdı.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'da etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Ensari, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki yollarımızın açılmasının ardından buzlanmaya karşı önlemler alıyoruz. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle tüm okullarımızın bahçesini ve çevre yollarını kardan temizledik." diye konuştu.

Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:44:16