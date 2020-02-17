Haberler » Güncel » Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları - Haber

Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

17.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:04Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları
'ın ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Şefik Ensari, son günlerde etkili olan karın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Açılan bazı yolların tipi nedeniyle tekrar kapandığını aktaran Ensari, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İlçemizde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarının tamamı trafiğe açıldı. Belediyemizin 05331310906 numaralı whatsapp hattına yüzlerce kişi acil yardım talebinde bulundu. Bu vatandaşlarımızın yardımına yetişmeye çalıştık. Kar nedeniyle bir hafta tatil olan okullarımızın yol ve bahçelerini temizledik. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:53:36