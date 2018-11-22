Çaldıran'da Karla Mücadele İçin Kriz Masası Kuruldu

22 Kasım 2018 Perşembe 13:31



22 Kasım 2018 Perşembe 13:31

Van'ın Çaldıran Belediyesi, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklar için kriz masası kurdu.Çaldıran Belediye Başkanlığınca kış mevsiminde olası kar yağışı ve olaylara karşı "Kriz masası" kuruldu. Yoğun kış şartlarının ve hava sıcaklığının eksi 46 derecelerin yaşandığı ilçede kriz masası oluşturuldu. Araç filosunu hazır bekletiren belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Geçen kış mevsiminde de karla mücadele kurdukları kriz masasında başarıyı elde ederek kış boyunca hiç bir zaman vatandaşların sorun yaşamadıklarını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran ilçemiz 2050 rakımla Doğu Anadolu Bölgesinin en soğuk yerlerinden biridir. Hava sıcaklığının eksi 40-46 derecelerin yaşandığı yer yer kar kalınlığının iki metrenin yaşandığı bir yerleşim yerimizdir. Karın yağmasını beklediğimiz bu ayda vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri için Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kriz masası oluşturduk. Geçen kış mevsiminde de aydı şekilde kriz masası oluşturduk ve karla mücadele de başarılı olduk. Özellikle kırsal mahallelerde ve rakımı yüksek yerleşim yerlerimizde bulunan vatandaşlarımız her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadılar. Bu yıl da aynı şekilde ilçemizi bir kaç bölgeye ayırarak her bölge için teknik personellerimizi görevlendirerek yaşanabilecek kar yağışlarında kapanacak yolların anın da açılması sağlanacaktır. Belediyemiz yollarda buzlanmaya karşı kullanılmak üzere gerekli tuz ihtiyacını alarak 5 adet greyder, 11 kepçe, 2 adet loder, 3 adet kar küreme aracı ve 9 kamyondan oluşan filomuzu kurarak ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir kışı geçirmelerine katkı sunacağız" dedi. - VAN