Çaldıran'da Kilitli Parke Taşı Çalışması Devam Ediyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca kırsal mahallelerde yürütülen bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yukarı Çanak ve Güngören mahallelerindeki yollar parke taşlarıyla süsleniyor. Şimdiye kadar kullanılamayacak durumda olan stabilize yolları kullanmak zorunda kalan mahalle sakinleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda konforlu yollara kavuşuyor.Yukarı Çanak ve Güngören mahallelerinde toplam 21 bin 800 metrekare kilitli parke taşı yol çalışması yapıldığını ifade eden Tekin Dundar, "Göreve geldiğimizde ilçemizdeki tüm mahalleleri dolaşarak buralarda yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızla istişare ettik. Şimdiye kadar kırsal mahallelerimize yapılması gereken hizmetler yapılmamıştı. Vatandaşlarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda kendilerine lazım olan hizmetleri yapıyoruz. Yukarı Çanak ve Güngören mahallelerimizin şimdiye kadar yol ihtiyaçları karşılanmamıştı. 174 hane ve bin 32 nüfuslu Yukarı Çanak Mahallemize 9 bin 500 metrekare, 147 haneli ve bin 439 vatandaşımızın ikamet ettiği Güngören Mahallemize de 12 bin 300 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladık. İki mahallemizdeki bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmasının tamamlanmasıyla burada ikamet eden vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde yapılan her hizmet, gelecek vaat eden hizmetlerdir. Yapılan çalışmalarımızı kar yağışından önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi. - VAN