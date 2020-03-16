Çaldıran'da korona virüse karşı denetimler sıklaştırıldı
Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.
16.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:37
Van 'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla ilçedeki iş yerleri denetlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensar; market, kasap, fırın ve unlu mamul üretiminin yapıldığı yerlerde denetimler yapıldığını belirterek, "Yapılan denetimlerde temizlik kurallarına dikkat edilirken, market raflarında bulunan gıda ürünlerinin de son kullanma tarihlerine tek tek bakılarak halkın sağlıklı ürünler kullanması konusunda esnafımızı uyarıyoruz. Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına korona virüsünden korunmak amaçlı yapılan denetimlerde her türlü önlemi aldık. Ekiplerimiz temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. İlçemizde bulunan market, kasap, fırın ve unlu mamul üreten yerlerde gerekli denetimleri sıklaştırarak, halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Özellikle gıda üretimlerinin yapıldığı yerlerde hijyene dikkat edilmesi konusunda esnafımız uyarılarak dikkat etmelerini sağlıyoruz. Uyarılara uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulamaktan kaçmayacağız. Bu tür denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - VAN
Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla ilçedeki iş yerleri denetlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensar; market, kasap, fırın ve unlu mamul üretiminin yapıldığı yerlerde denetimler yapıldığını belirterek, "Yapılan denetimlerde temizlik kurallarına dikkat edilirken, market raflarında bulunan gıda ürünlerinin de son kullanma tarihlerine tek tek bakılarak halkın sağlıklı ürünler kullanması konusunda esnafımızı uyarıyoruz. Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına korona virüsünden korunmak amaçlı yapılan denetimlerde her türlü önlemi aldık. Ekiplerimiz temizlik konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. İlçemizde bulunan market, kasap, fırın ve unlu mamul üreten yerlerde gerekli denetimleri sıklaştırarak, halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlıyoruz. Özellikle gıda üretimlerinin yapıldığı yerlerde hijyene dikkat edilmesi konusunda esnafımız uyarılarak dikkat etmelerini sağlıyoruz. Uyarılara uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulamaktan kaçmayacağız. Bu tür denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Çaldıran, Van, Güncel
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