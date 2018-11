Çaldıran'da Muhtarlarla Aylık İstişare Toplantısı

27 Kasım 2018 Salı 15:39



27 Kasım 2018 Salı 15:39

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Dundar'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Ulaş Taştan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. İlçede yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin ele alındığı ve sorun ile taleplerin dinlenildiği toplantıda konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde her ay düzenli olarak muhtarlarla bir araya gelerek ilçemizde yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ele alarak hep birlikte sorunlarımızı paylaşıyoruz. Çaldıran ilçesinde her ay düzenli olarak muhtar ve kurum amirlerimizle bir araya gelmeyi gelenek haline getirdik. İlçemiz ve kırsalında yapılan hizmetlerimizi muhtar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultunda yaptık. Çaldıran'da baharın gelmesiyle birlikte kalıcı hizmetlerimizin yapımına başladık. Mevsim koşulları doğrultusunda yaptık. 41 farklı noktada bordürlü kilitli parke taşı yol yapımını tamamlayarak, ilçemizdeki yol sorununu ortadan kaldırdık. Çaldıran'ın çehresini değiştiren Prestij Caddemizi tamamlayarak ilçemizin güzelliğine ışık tuttuk. İlçede önemli ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan devlet hastanemizin temeli atılarak yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçları buradan karşılanmış olacaktır. İlçemiz hayvancılığın merkezidir. Burada modern 2 bin baş kapasiteli pazar alanına başlayarak, ilçemizde ticaretin canlanmasına ve çiftçilerimizin daha iyi verim elde etmeleri için çalışmamız devam ediyor. Çaldıran'da artık hayvan kesimlerinin yapılacağı modern makinelerle donatılmış mezbahanemizi de tamamladık. İlçe merkezimizde bulunan seyyar satıcı esnaflarımız için kapalı semt pazarı yaparak hem seyyar satıcılarımız hem de burada istihdama yönelik çalışmamızı tamamlanarak yakın zamanda bu esnaflarımızın kullanımına sunacağız. İlçemizde yapımı devam eden 2 bin kapasiteli tek kubbe ve dört minareden oluşan camimizin yapımına kış mevsimi dolayısı ile ara verdik. İnşallah ilkbaharın gelmesi ile birlikte iki ay gibi kısa bir zamanda tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz. İlçemizde geçen kış mevsiminde olduğu gibi bu yılda karla mücadele için kurduğumuz kriz masası 7/24 vatandaşlarımıza hizmet vererek, rahat bir kışı yaşamalarına katkı sunacak" dedi.Çaldıran'ın yoğun kar yağışının yaşandığı bir yer olduğunu ve bunu fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Başkan Vekili Dundar, "Çaldıran'da yapılan kayak merkezini geçen yıl binlerce kişi ziyaret ederek güzel zaman geçirdi. İnşallah bu yıl kayak merkezindeki pist uzunluğunu genişleterek beş farklı dalda kayak severlerin hizmetine sunacağız. Burayı da termal kayak merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. İlçemizde yapılan her hizmeti devletimizin ve hükümetimizin vatandaşlarımıza hizmet olarak harcanmak üzere gönderdiği paralarla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN