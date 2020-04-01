Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli polis ve zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında.

01.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:27
Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında
Van 'ın Çaldıran ilçesinde görevli polis ve zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 7 gün 24 saat görev başında.

Korona virüs salgının yayılmasından dolayı ilçede alınan sıkı tedbirler devam ediyor. Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs tedbirleri kapsamında PTT ve banka şubelerinin önlerinde yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması için polis ve zabıta ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bakanlığın yayınladığı kuralların eksiksiz uygulandığını ve her türlü önlemin alındığını belirten İlçe Kaymakamı Adem Can, "Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında bakanlığımızın yayınladığı genelge ilçemizde de eksiksiz uygulanmaktadır. İlçemize taziye nedeni ile başka ilden gelen bir vatandaşımıza korona virüs teşhisi konulması ile Han Mahallemizi karantina altına aldık. Şu ana kadar ilçemizde salgın anlamında ciddi bir bulguya rastlanılmasa da sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Özellikle PTT, banka şubeleri ve çarşı merkezimizde ihtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturmamaları açısında polis ve zabıtalarımız sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yaparak sürekli görev başındalar. Temennimiz ülke olarak bir an önce bu salgından kurtulmaktır" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan ve onlarca insanın hayatına mal olan salgından korunmak ve kurtulabilmek için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ensari, "Belediye başkanlığı olarak ilçemizin her yerini dezenfekte ederek gerekli tüm yasal uyarıları halkımıza iletiyoruz. İlçe merkezimizde oluşabilecek kalabalık ortamların önüne geçmek için emniyet güçlerimizle birlikte zabıta ekiplerimiz sosyal mesafenin korunması, kalabalık ortamların oluşmaması için sürekli görevlerini yürütmektedirler. 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerinde kalmaları için sürekli belediyemizde anonslar yapılarak, evlerinde kalan yaşlılarımızın bizlere ulaşmaları halinde her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu. - VAN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Zabıta, Polis, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çaldıran'da polis ve zabıta ekipleri 7/24 görev başında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul’da sokağa indi Haberler
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:17: Bolvadin'deki yaşlıların emekli maaşları evlerinde ödeniyor - Haber 15:17: Vali Bilmez'den '2 Nisan' mesajı - Haber 15:17: Zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar - Haber 15:17: Etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 15:16: Bağ evinde kaçak sigara üretilen imalathane bulundu - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber