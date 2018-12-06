Çaldıran'da Rol Modeller Buluşması

06 Aralık 2018 Perşembe 11:53



06 Aralık 2018 Perşembe 11:53

Lise son sınıfta bulunan kız öğrencilere örnek teşkil etmesi, gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla icra edilen "Rol model" buluşmalarının sonuncusu Çaldıran'da gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Mimar Tuba Sevimli, Sosyal Hizmetler Uzmanı Sakine Baydar ve İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinden Jandarma Astsubay Hülya Güner konuşmacı olarak katıldı.Katılımcılar tarafından Çaldıran Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 12 inci sınıfında bulunan 287 kız öğrenciye bilgilendirme yapılırken konuşmacılar öğrencilerin ilgi odağı oldu.Yıl içerisinde Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bulunan liselerin son sınıflarındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Rol model" buluşmalarıyla bin 752 Kız öğrenciye ulaşılmış oldu.